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Workout с кокосами: Олег Винник показал, как тренируется на острове

Комментариев: 1
Секс-символ украинского шоу-бизнеса даже на отдыхе не забывает о тренировках.

Популярный украинский певец Олег Винник, который отправился праздновать свое 45-летие в Доминикану, поделился забавным видео своих тренировок. Даже на райском острове артист уделяет время спорту и призывает своих поклонников следовать его примеру. 

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Отметим, что вместо спортивного инвентаря Винник использовал кокосы, которые сам достал с пальмы. 

Напомним, что Леонардо Ди Каприо занялся производством эко-обуви.

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Теги: Олег Винник, спорт, украинский шоу-бизнес
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.08.2018, 19:51
Оценка:  0
гость
Уже достали с этим Винником. Уже тошнит от него. Сколько можно мусолить эту тему? Ну поехал и что? Все летом куда-то едут. Винник что, особенный? Обычный запевала с обычным голосом. Любим мы переборы...
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