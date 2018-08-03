Workout с кокосами: Олег Винник показал, как тренируется на острове

Секс-символ украинского шоу-бизнеса даже на отдыхе не забывает о тренировках.

Популярный украинский певец Олег Винник, который отправился праздновать свое 45-летие в Доминикану, поделился забавным видео своих тренировок. Даже на райском острове артист уделяет время спорту и призывает своих поклонников следовать его примеру.

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Отметим, что вместо спортивного инвентаря Винник использовал кокосы, которые сам достал с пальмы.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо занялся производством эко-обуви.