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Арнольд Шварценеггер на собственном танке раздавил лимузин - видео

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В сети появилось видео, на котором американский актер Арнольд Шварценеггер при помощи своего личного танка давит лимузин.

Американский актер Арнольд Шварценеггер на личном танке уничтожил девятиметровый лимузин. Экс-губернатор штата Калифорния проехался своим 46-тонным танком M47 Patton II по автомобилю Lincoln TownCar не просто так, а специально для программы Make It. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале CNBS. 

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Как рассказал железный Арни, эти танки производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны, однако в дальнейшем поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе в Австрию. По словам Шварценеггера, именно таким танком он управлял во время службы в австрийской армии. 

Ранее мы писали о том, что в Британии королевский гвардеец толкнул туристку. Курьезное видео можно посмотреть здесь.

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Теги: Арнольд Шварценеггер, танк, видео
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