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Шакира выпустила сексуальный клип на песню Clandestino: видео

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В новом клипе 41-летняя певица танцует на берегу океана.

Шакира наконец порадовала поклонников новым клипом! Видео на песню Clandestino, которую певица записала с 24-летним музыкантом Хуаном Луисом Лондоньо Ариасом, более известным как Малума, за сутки оценили более 3 миллионов пользователей YouTube. 

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В свежей видеоработе сексуальная колумбийка танцует на берегу океана, а также флиртует с музыкантом. Стоит отметить, что это третья по счету коллаборация Шакиры и Малума. Ранее дуэт записал треки Trap и Chantaje.

Ранее сообщалось, что twenty one pilots втайне от всех сняли клип в Киеве. Подробности можно узнать по ссылке.

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Теги: Шакира, клип
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