Джонни Депп и Джуд Лоу в новом трейлере "Фантастических тварей 2"

Вышел новый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

В субботу, 21 июля, на конвенции Comic Con был представлен новый трейлер студии Warner Bros. “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“ с Джонни Деппом и Джудом Лоу в главных ролях.

Читай также: Disney уволила режиссера «Стражей галактики» из-за шуток в Twitter

В ролике показан Хогвартс, где молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу) обучает юного Ньюта Саламандера (Джошуа Ши), как бороться со своими страхами. После этого в ролике показывают Гриндельвальда (Джонни Депп) с его речами о превосходстве волшебников над магглами, уже взрослого Ньюта (Эдди Редмэйн) и других персонажей.

В фильме также появятся Зои Кравиц в роли Леты Лестрейндж и Каллум Тернер в роли Тесея Скамандера.

Премьера фэнтези по книгам Дж.К. Роулинг состоится 15 ноября этого года.

Ранее вышел трейлер комедии «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли.