Джонни Депп и Джуд Лоу в новом трейлере "Фантастических тварей 2"
В субботу, 21 июля, на конвенции Comic Con был представлен новый трейлер студии Warner Bros. “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“ с Джонни Деппом и Джудом Лоу в главных ролях.
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В ролике показан Хогвартс, где молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу) обучает юного Ньюта Саламандера (Джошуа Ши), как бороться со своими страхами. После этого в ролике показывают Гриндельвальда (Джонни Депп) с его речами о превосходстве волшебников над магглами, уже взрослого Ньюта (Эдди Редмэйн) и других персонажей.
В фильме также появятся Зои Кравиц в роли Леты Лестрейндж и Каллум Тернер в роли Тесея Скамандера.
Премьера фэнтези по книгам Дж.К. Роулинг состоится 15 ноября этого года.
Ранее вышел трейлер комедии «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли.
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