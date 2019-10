День рождения Кэти Перри: самые яркие фото певицы с Instagram

В пятницу, 25 октября, свой день рождения празднует талантливая американская исполнительница Кэти Перри.

Американской певице, композитору, автору песен и актрисе Кэти Перри исполнилось 35 оет. Кэти Перри (Кэтрин Элизабет Хадсон – настоящее имя артистки) стала известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

Кроме того, Кэти стала первой знаменитостью, на Twitter которой подписалось сразу же более 50 миллионов пользователей Сети.

В 2014 году ее клип на песню Dark Horse (Official) ft. Juicy J. набрал 718 миллионов просмотров. А через год журнал Forbes включил фамилию Перри в ТОП-10 самых “дорогих“ звезд, где она заняла третью строчку с доходом в 135 миллионов долларов

В 2016 году Кэти Перри записала песню “Rise“, которая стала официальным гимном Летних Олимпийских игр. А в 2018 году артистка возглавляла список самых высокооплачиваемых певиц в мире по версии журнала Forbes.

