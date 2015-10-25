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День рождения Кэти Перри: самые яркие фото певицы с Instagram

Комментариев: 8
В пятницу, 25 октября, свой день рождения празднует талантливая американская исполнительница Кэти Перри.
День рождения Кэти Перри: самые яркие фото певицы с Instagram
День рождения Кэти Перри: самые яркие фото певицы с Instagram
instagram.com/katyperry

Американской певице, композитору, автору песен и актрисе Кэти Перри исполнилось 35 оет. Кэти Перри (Кэтрин Элизабет Хадсон – настоящее имя артистки) стала известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

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Кроме того, Кэти стала первой знаменитостью, на Twitter которой подписалось сразу же более 50 миллионов пользователей Сети.

В 2014 году ее клип на песню Dark Horse (Official) ft. Juicy J. набрал 718 миллионов просмотров. А через год журнал Forbes включил фамилию Перри в ТОП-10 самых “дорогих“ звезд, где она заняла третью строчку с доходом в 135 миллионов долларов

В 2016 году Кэти Перри записала песню “Rise“, которая стала официальным гимном Летних Олимпийских игр. А в 2018 году артистка возглавляла список самых высокооплачиваемых певиц в мире по версии журнала Forbes.

В честь дня рождения звезды смотри яркие фотографии с ее профиля в Instagram:

Напомним, ранее Ivona писала о том, что Кэти Перри выплатит три миллиона долларов за плагиат.

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Теги: Кэти Перри
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (8)
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петенька  (аноним)  28.10.2017, 11:08
Оценка:  0
петенька
Я тоже симпатюля!
петенька  (аноним)  25.10.2017, 10:54
Оценка:  -1
петенька
Хочу в пуканчик!
ЫЙЩВАН_БАДЬЮЛА    25.10.2015, 18:54
Оценка:  +3
ЫЙЩВАН_БАДЬЮЛА
СИМПАТЮЛЯ МАЛЕНЬКАЯ!
Busfahrer  (аноним)  25.10.2015, 17:17
Оценка:  +4
Busfahrer
Она крутая!
Korotkih    25.10.2015, 17:08
Оценка:  -2
Korotkih
А хто это?
Здобувченко    25.10.2016, 13:19
Оценка:  +1
Здобувченко
А ну в схрон,чушкарь, быстро!
Яздобув    25.10.2017, 21:13
Оценка:  0
Яздобув
Тебе нравится косить под имбицила, или ты реально имбицил?
СухарьОК    25.10.2015, 12:53
Оценка:  +4
СухарьОК
Обожаю Кэтти!
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