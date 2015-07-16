Увлекательная подборка для тематического киновечера.

Сегодня 16 июля в Украине специалисты в области бухгалтерского учета отмечают свой профессиональный праздник - День бухгалтера. Ну а те, кто не не имеет отношения к бухгалтерской сфере деятельности, могут поздравить своих коллег и выбрать для вечернего просмотра один из фильмов о банках, деньгах и махинациях, которые команда Ivona подобрала для вас. Наслаждайтесь просмотром!

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Американская черная кинокомедия 2014 года. Джордан Белфорт становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены Терезы Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дает свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму.

Бандитки

Фильм-вестерн 2006 года. Продюсером и автором сценария является Люк Бессон. В главных ролях снялись Пенелопа Крус и Сальма Хайек. Фильм рассказывает о двух девушках: Марии Альварес и Саре Сандоваль. Мария - бедная крестьянская девушка, Сара - дочь крупного землевладельца, вернувшаяся после обучения из Европы. Неожиданно на отцов обеих девушек жестоким американским землевладельцем Тайлером Джексоном и его людьми было совершено нападение для того, чтобы отнять у них землю.

Аферист

Криминальная драма 1999 года. В главных ролях снялись Юэн Макгрегор и Анна Фрил. Фильм снят по мемуарам Ника Лисона. Основанная на реальных событиях история банковского клерка Ника Лисона, финансовые махинации которого привели к краху одного из крупных мировых банков. Сюжет: молодой специалист Ник Лисон был отправлен крупным британским банком “Бэрингз“ в Сингапурское отделение. Там ему поручили вести торги на бирже и учет активов в офисе.

День бухгалтера: ТОП-15 голливудских фильмов о деньгах и махинациях imdb.com

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Криминальный триллер режиссера Роджера Дональдсона, вышедший на экраны в 2008 году. Фильм основан на реальных событиях ограбления банка в 1971 году. Сюжет: Терри владеет убыточной фирмой по продаже автомобилей. После неприятного разговора с кредиторами он встречает старую знакомую Мартин, которая предлагает ему ограбить банк и одним махом решить все финансовые проблемы.

Как ограбить банк

Американский фильм 2007 года, снятый режиссером Эндрюсом Дженкинсом. Сюжет: Джейсон Тэйлор по нелепой случайности оказывается заперт в хранилище банка с красивой девушкой Джессикой, которая грабит этот банк. Снаружи хранилища находятся соучастники Джессики - вооруженная банда грабителей, во главе с Саймоном, которые теперь не могут попасть в хранилище. Кроме того, Джейсон позвонил в полицию, которая, под командованием офицера Де Гепса, окружила здание банка.

День бухгалтера: ТОП-15 голливудских фильмов о деньгах и махинациях imdb.com

Шальные деньги

Американская криминальная комедия 2008 года режиссера Кэлли Хоури. В главных ролях снялись Дайан Китон, Куин Латифа и Кэти Холмс. Сюжет: фильм начинается с допроса подозреваемых. Затем сюжет возвращается в прошлое на три года назад и начинается оттуда, чередуясь с допросами пойманных. За три года до их поимки, Бриджет Кардиган (Дайан Китон) вела весьма комфортную жизнь, пока ее муж, Дон Кардиган (Тед Денсон), не потерял работу. Супруги влезли в долги. Им нечем платить даже их домработнице Селине.

День бухгалтера: ТОП-15 голливудских фильмов о деньгах и махинациях imdb.com

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Криминальная комедия 2011 года режиссера Малькольма Венвилля. Сюжет: Генри Торн (Киану Ривз) - самый скучный парень в Америке. Однажды друг Эдди Вайбс (Фишер Стивенс) просит его заменить одного игрока в бейсбольном матче, который, на самом деле, является прикрытием для ограбления банка. Как единственного задержанного Генри осуждают за несовершенный налет на банк Буффало. Сидя в тюрьме, Генри знакомится с соседом по камере, опытным заключенным Максом (Джеймс Каан).

Липучка

Комедийный детектив 2011 года режиссера Роба Минкоффа. Главные роли исполнили Патрик Демпси и Эшли Джадд. Сюжет: перед самым закрытием в банк врываются две группы грабителей. Посетители и работники банка оказываются между двух огней. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп - ведь это единственный шанс выжить для тех, кто оказался в банке, а для него шанс произвести впечатление на девушку-кассира, в которую он влюбился с первого взгляда.

Двадцать одно

Молодые люди решили провернуть аферу века и разорить крупнейшие казино страны на астрономическую сумму. Они решили взять Вегас! Их пятеро. Игра захватила их целиком. Их игра поразила своей виртуозностью. Они изменили ход самой игры.

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В основе сюжета фильма реальная спецоперация, проводимая в конце 70-х - начале 80-х ФБР под кодовым названием Abscam. Она изначально была нацелена на расследование торговли краденым товаром. ФБР собиралось внедрить в преступную среду своих агентов под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров Ближнего Востока. Впоследствии операция превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях.

Поймай меня, если сможешь

Американская детективная трагикомедия (2002 год). Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии - и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню.

День бухгалтера: ТОП-15 голливудских фильмов о деньгах и махинациях imdb.com

Лучшее предложение

Вергилий Олдман - управляющий директор ведущего аукционного дома. Время от времени со своим партнёром Билли на глазах у всего мира он проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей. Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат ее семьи.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг Ли Гейтса, известного телеведущего, чьи финансовые советы сделали его настоящим гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи, люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь?

Иллюзия обмана

Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР.

Игра на понижение

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах!.. Это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.

Ранее мы рассказывали, как поздравить своих близких с Днем бухгалтера.

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