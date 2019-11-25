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Женский портал
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ТОП-9 известных женщин, пострадавших от домашнего насилия

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25 ноября во всем мире признан Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Читай на Ivona, кто из знаменитостей был жертвой насилия.

Неважно голливудская ты звезда или отечественная, есть у тебя деньги или нет - все равно ты можешь совершить ошибку и-за которой твоя жизнь окажется на грани жизни и смерти.

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В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Ivona решила напомнить читателям, кто из звезд прошел через это тяжелое испытание в детстве, а кто стал жертвой домашнего насилия. 

Ранее Маша Ефросинина призналась, что была жертвой психологического насилия.

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Теги: Международный день борьбы за ликвидацию насилия, 25 ноября, Опра Уинфри, Рианна, домашнее насилие
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.11.2019, 13:57
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, мало писдили!
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