ТОП-9 известных женщин, пострадавших от домашнего насилия

25 ноября во всем мире признан Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Читай на Ivona, кто из знаменитостей был жертвой насилия.

Неважно голливудская ты звезда или отечественная, есть у тебя деньги или нет - все равно ты можешь совершить ошибку и-за которой твоя жизнь окажется на грани жизни и смерти.

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В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Ivona решила напомнить читателям, кто из звезд прошел через это тяжелое испытание в детстве, а кто стал жертвой домашнего насилия.

Ранее Маша Ефросинина призналась, что была жертвой психологического насилия.

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