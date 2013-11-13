История любви Вупи Голберг: от наркоманки до звезды Голливуда

Во вторник, 13 ноября, голливудская актриса Вупи Голберг отмечает 63-й день рождения.

Талантливая темнокожая американская актриса Вупи Голдберг, настоящее имя которой Кэрин Элейн Джонсон, отмечает 13 ноября свой 63-й день рождения. Прозвище Вупи она получила благодаря своей способности громко пускать газы (whoopee cushion – подушечка-пердушечка). Фамилию Голдберг взяла от еврейской половины семьи. Она уже не так молода, но все еще полна сил для новых отношений, Вупи открыта для любви.

В своем интервью на телешоу Friday Night with Jonathan Ross в Лондоне (Великобритания) 3 апреля 2009 года она заявила:

Некоторые женщины, разведясь однажды, не могут решиться на повторный брак. Может быть, им мешает слишком серьезное отношение к жизни.

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Актриса Вупи Голдберг была замужем три раза и снова готова надеть фату. Ей приписывают несколько гражданских браков и романов, в основном с голливудскими актерами и другими кинодеятелями: Фрэнк Ланджелла, Тэд Дэнсон, Тимоти Далтон.

Вупи шутит, что сам процесс пребывания в предсвадебной эйфории и сама свадьба – это то, что ей нравится в браке больше всего. А вот после свадьбы ей порой трудно смириться с тем, что муж – это единственный человек, с которым ты должен остаться навсегда.

Первым мужем актрисы стал Элвин Мартин, отец ее единственной дочери Александры, которая родилась в 1973 году.

Элвин Мартин – первый муж Вупи Голдберг famoushookups.com

После того, как Голдберг бросила школу все свободное время она бесцельно бродила по улицам. Так, она познакомилась с компанией хиппи и пристрастилась сначала к марихуане, а потом и к более тяжелым наркотикам.

Элвин шел с работы, когда увидел юную чернокожую девушку, лежавшую на тротуаре. “С вами все в порядке? – Элвин наклонился над незнакомкой и понял, что она спит. – Вы простудитесь, идите домой“. Керин очнулась и с недовольством ответила: “Кажется, улица ничья, так почему вы мешаете мне спать?“ – “Я хотел помочь“. – “Тогда дайте мне что-нибудь поесть“. В конце улицы Элвин разглядел тележку с хот-догами, а через десять минут, Керин доедала третью по счету булку. Элвину, который в свободное от работы время был активистом организации Против наркотиков, не составило труда определить, что девушка сидит на героине.

В разговоре Мартин узнал, что 18-летняя девушка мечтала стать актрисой, но у нее были проблемы со способностью к чтению и письму, поэтому Вупи забросила эту идею. Именно Элвин помог будущей голливудской звезде поверить в себя.

Через год у пары родилась дочь, а Вупи работала ночным сторожем в парке, укладывала на стройке кирпичи, гримировала покойников. Параллельно Керин обивала пороги актерских агентств в надежде получить роль в театральной постановке. Однажды ей предложили попробовать свои силы в местном театре города Сан-Диего (США).

Муж не захотел покидать Нью-Йорк (США) и Вупи со слезами на глазах уехала строить актерскую карьеру одна.

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В 1988 году Голдберг вышла замуж за фотографа Девида Кассена, этот брак просуществовал два года.

Вупи Голберг и Девид Кассен Getty Images

Союз с бизнесменом Майклом Трахтенбергом длился с 1994 по 1995 год.

Вупи Голберг и Майкл Трахтенберг Getty Images

Кроме того, у Вупи было несколько гражданских браков. Со своим партнером по фильму Эдди, Фрэнком Лангеллой, актриса прожила почти пять лет. Кстати, все мужчины Вупи – светлокожие. Один из ее кавалеров, популярный американский телеведущий Тед Денсон, однажды покрасил себе лицо в черный цвет, стремясь выразить свою любовь к актрисе. Но был неправильно понят и у них ничего не сложилось.

Среди поклонников Голдберг был и английский актер Тимоти Далтон. Их роман разгорелся сразу после того, как в конце 80-х годов Далтон сыграл Джеймса Бонда в двух фильмах об агенте 007.

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Кстати, Вупи Голдберг не скрывает своих радикальных социальных взглядов, открыто критикует консервативные действия администрации США, выступая за равенство культур и религий. В 1998 году она издала книгу под названием Книга, где высмеивает ханжество современного общества, скрывающееся под маской политкорректности.

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