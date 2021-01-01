Дэвид Духовны рассказал, как его пытались затащить в секту

Актера пытались завербовать сайентологи.

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Известный американский актер и звезда фильмов «Водолей», «Фантом» и «Семейка Джонсов» Дэвид Духовны признался, что его пытались завербовать сайентологи.

«Я был на свадьбе друга, и надо мной проводили сеанс с электронным счетчиком. (Электропсихометр — прибор, использующийся в церкви сайентологии, который измеряет умственное состояние и изменения в состоянии человека). Я сразу понял, что это вербовка, потому что они задают очень личные вопросы и собирают обо мне информацию, которую я не каждому хотел бы выдавать. Их сеанс прошел не очень хорошо. Я не играл по их правилам и никогда не возвращался к этому», — поведал актер.

Знаменитость также рассказал, как потерял дружбу с актером Джейсоном Бехом, который вступил в секту в 1994 году, после чего открыл для себя эту религию и стал ее рекламным лицом.

«Тогда мы с Джейсоном отдалились друг от друга, потому что сайентологи всегда держатся особняком. Время от времени мы виделись, и я заметил, что он изменился, как изменились и наши темы для разговоров. То, как он описывал мир и свои переживания, изменилось полностью».

«Джейсон, к его чести, сам никогда не пытался завербовать меня. Его уговоры сводились к тому, что он рассказывал мне, как это здорово, и ненавязчиво говорил, что мне стоит попробовать, не более того», — добавил Духовны.

Стоит отметить, что спустя годы лучший друг актера Бех все же отказался от сайентологических убеждений и даже стал ярым противником этой церкви. Но многие знаменитости продолжают величать сайентологию и верят, что являются духовным существом, живущим не одну жизнь. Том Круз, Джон Траволта и Уилл Смит – эти звезды по-прежнему являются приверженцами этого учения.

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