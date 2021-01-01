Звезда "Карточного домика" Робин Райт запостила фото с Зеленским

Американская актриса посетила Киев в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

В понедельник, 23 августа, в Киеве на территории заповедника София Киевская состоялся Саммит первых леди и джентльменов. Выступить на мероприятии пригласили не только жен президентов, но и американскую кинозвезду Робин Райт.

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На своей странице в Инстаграм 55-летняя актриса, которая сыграла первую леди США и вице-президента в сериале “Карточный домик, поделилась подборкой кадров из столицы Украины. На снимках Райт позировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, первой леди нашей страны Еленой Зеленской, а также с ведущей Саммита Машей Ефросининой и другими участницами форума.

“Для меня было большой честью стать частью Саммита первых леди и джентльменов“, - подписала фото Робин.

Робин Райт и Елена Зеленская instagram.com/robingwright

Робин Райт и Владимир Зеленский instagram.com/robingwright

Робин Райт посетила Саммит первых леди и джентльменов в Киеве instagram.com/robingwright

Робин Райт посетила Саммит первых леди и джентльменов в Киеве instagram.com/robingwright

Отметим, что это не первая поездка актрисы в Украину. В 2019 году она приняла участие в Форуме Европейской Ялтинской стратегии YES 2019.

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