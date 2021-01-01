Бритни Спирс напала на домработницу

На певицу написали заявление в полицию.

Известную американскую певицу Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу. Ее адвокаты считают, что дело сфабриковано.

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В понедельник, 16 августа, поступило заявление от домработницы Бритни, которая обвинила звезду в нападении. По ее словам, она отвела одну из собак звезды к ветеринару с жалобой относительно жестокого обращения артистки с животным. Когда женщина вернулась, певица якобы начала спорить с ней относительно здоровья любимца, а затем напала, жестко выхватила телефон работницы из ее рук и ударила. Пострадавшая сначала вызвала полицию, а потом пошла в отделение, чтобы написать заявление.

Полицейские пытались связаться с певицей, чтобы узнать ее показания, но она не стала с ними разговаривать. Адвокат певицы утверждает, что дело сфабриковано, а Бритни никого не била.

«Все могут выдвинуть обвинения, но это необходимо немедленно закрыть. В полиции признали инцидент «незначительным» и подтвердили, что травм не было», — сказал он.

Защитники артистки предполагают, что это может быть провокация со стороны отца Бритни Джейми Спирса, чтобы оставить звезду под своей опекой.

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