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Избиение танцора Дорофеевой: новые подробности о состоянии парня

В Сети появилось первое фото танцора после 15-дневной комы.
Избиение танцора Дорофеевой: новые подробности о состоянии парня
Избиение танцора Дорофеевой: новые подробности о состоянии парня
instagram.com/zhenja_goncharenko

На днях стало известно, что танцор Нади Дорофеевой вышел из комы, в которой пробыл 15 дней.

На своей странице в Инстаграм Евгений Гончаренко опубликовал сторис, в котором поблагодарил всех за поддержку и помощь, а также поделился снимком с друзьями, которые пришли его навестить.

«Огромное количество людей мне написали. Я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И постепенно будут рассказывать все», – написал танцор.

Также стоит отметить, что врачи перевели Евгения в обычную палату. Теперь родственники и ближайшие друзья могут проведать его. К слову, у парня сильно болит глаз и не открывается.

Евгений Гончаренко опубликовал сторис
Евгений Гончаренко опубликовал сторис
instagram.com/zhenja_goncharenko

Евгений Гончаренко с друзьями
Евгений Гончаренко с друзьями
instagram.com/zhenja_goncharenko

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Теги: Евгений Гончаренко, Надя Дорофеева, избиение звезд, криминал
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Источник: Ivona

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