Певица продемонстрировала естественную красоту.

Вся в морщинах: Алла Пугачева показала лицо без макияжа instagram.com/alla_orfey

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Известная российская певица Алла Пугачева показала лицо без макияжа. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото лица, которое покрылось морщинами.

По словам певицы, морщины возле глаз ее не смущают.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются.NO PROBLEM!», - подписала снимок артистка.

Н селфи Пугачева продемонстрировала не только естественную красоту, но и широкую улыбку. Подписчики засыпали звезду лестными комментариями, в которых оценили ее внешность.

«Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас», «Алла Борисовна, вы прекрасны», «Да почти и не видно морщин, все хорошо, и улыбаться надо обязательно», «Создала молодость», «Каждая Ваша морщинка ценна и любима нами», «Алла, улыбка ваша визитка!», «Любим Вас всякую!», – пишут поклонники Пугачевой.

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