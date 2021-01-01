Дженнифер Лопес преподнесла дочерям Бена Аффлека роскошные подарки

Что подарила певица 15-летней Вайолет и 12-летней Серафине.

В воскресенье, 15 августа, двукратный лауреат премии “Оскар“, американский актер Бен Аффлек отпраздновал 49-й день рождения в компании троих детей от брака с Дженнифер Гарнер.

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Многих поклонников именинника удивил тот факт, что этот день он провел без своей возлюбленной, певицы Дженнифер Лопес. Папарацци сняли 52-летнюю артистку в ресторане отеля «Беверли-Хиллз» в Лос-Анджелесе с сыном Максом и менеджером Беном.

Но, как выяснилось, накануне праздника Джей Ло засветилась с дочерью Эмми возле одного с магазинов ювелирных изделий. По данным журналистов издания People, там знаменитость покупала подарки для дочерей Аффлека - 15-летней Вайолет и 12-летней Серафины. По словам инсайдеров, певица купила ожерелья, которые хотела вручить девочкам во время ужина в честь дня рождения Бена.

“Когда она остановилась у ювелирного магазина Made by Mary, она и Эмми выбрали несколько ожерелий с цветами, в том числе два для дочерей Бена. Лопес планировала подарить их Вайолет и Серафине на ужине по случаю 49-летия Аффлека“, - поделился инсайдер.

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