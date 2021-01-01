Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мадонна показала, как отметила 63-летие с молодым бойфрендом и шестью детьми

Легендарная поп-звезда устроила праздничную вечеринку в Италии.
Мадонна показала, как отметила 63-летие с молодым бойфрендом и шестью детьми
Мадонна показала, как отметила 63-летие с молодым бойфрендом и шестью детьми
instagram.com/madonna

В понедельник, 16 августа, одна из самых знаменитых американских певиц, а также актриса и писательница Мадонна отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 63 года.

Читай также: ТОП-7 звезд, которые прославились после участия в реалити-шоу

В честь праздника именинница решила устроить шумную вечеринку в стиле мамбо. Для этого она позвала самых близких друзей в Европу. Вместе с гостями, молодым бойфрендом и шестью детьми именинница улетела в Италию частным самолетом.

На своей странице в Инстаграм Мадонна показала локацию праздника. Звезда накрыла большой стол со свечами и фонариками под открытым небом. Для вечеринки виновница торжества выбрала голубое платье-рубашку с принтом от Versace, которое дополнила черными босоножками, золотым поясом и синей сумочкой.

63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna
63-й день рождения Мадонны
63-й день рождения Мадонны
instagram.com/madonna

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Мадонна, день рождения звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь