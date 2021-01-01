Легендарная поп-звезда устроила праздничную вечеринку в Италии.

Мадонна показала, как отметила 63-летие с молодым бойфрендом и шестью детьми instagram.com/madonna

В понедельник, 16 августа, одна из самых знаменитых американских певиц, а также актриса и писательница Мадонна отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 63 года.

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В честь праздника именинница решила устроить шумную вечеринку в стиле мамбо. Для этого она позвала самых близких друзей в Европу. Вместе с гостями, молодым бойфрендом и шестью детьми именинница улетела в Италию частным самолетом.

На своей странице в Инстаграм Мадонна показала локацию праздника. Звезда накрыла большой стол со свечами и фонариками под открытым небом. Для вечеринки виновница торжества выбрала голубое платье-рубашку с принтом от Versace, которое дополнила черными босоножками, золотым поясом и синей сумочкой.

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

63-й день рождения Мадонны instagram.com/madonna

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