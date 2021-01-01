Знаменитая певица отправилась в путешествие вместе с сыном и невесткой.

София Ротару в платье-вышиванке похвасталась отдыхом в Италии instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская исполнительница София Ротару поделилась новой фотографией с отдыха за границей. Вместе с сыном Русланом Евдокименко и невесткой Светланой 74-летняя артистка отправилась в Италию.

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На своей странице в Инстаграм София Михайловна поделилась свежим снимком с отпуска. На новом кадре певица запечатлена в платье-вышиванке на фоне стены с ярким граффити. В подписи к фото знаменитость пожелала подписчикам хорошего дня.

Сын Ротару также опубликовал фотографию, где он с женой и звездной мамой катаются на велосипедах по итальянским улицам.

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