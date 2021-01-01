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Видео дня: Сын Дэвида Бекхэма показал, как готовит ризотто с отцом

Футболист вместе с сыном Бруклином сняли видео во время приготовления ужина.
Видео дня: Сын Дэвида Бекхэма показал, как готовит ризотто с отцом
Видео дня: Сын Дэвида Бекхэма показал, как готовит ризотто с отцом
Getty Images

Оказывается, известный британский футболист Дэвид Бекхэм обожает баловать жену Викторию и четверых детей вкусненькими блюдами. На днях спортсмен и его старший сын похвастались кулинарными умениями.

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На странице Бруклина Бекхэма в Инстаграм появилось несколько роликов, где он со знаменитым отцом готовит на семейный ужин два вида ризотто – один с грибами, а второй с крабом, цедрой лимона и сливками. В видео можно немного рассмотреть кухню Бекхэмов, а также их небольшой огород с зеленью.

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Теги: Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм, ризотто
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Источник: ivonа bigmir)net

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