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Лили-Роуз Депп закрутила роман с бывшим Ванессы Хадженс

22-летнюю дочь Джонни Деппа застукали за страстным поцелуем с Остином Батлером.
Лили-Роуз Депп закрутила роман с бывшим Ванессы Хадженс
Лили-Роуз Депп закрутила роман с бывшим Ванессы Хадженс
Getty Images

Известная американо-французская модель и актриса Лили-Роуз Депп снова влюблена. На днях 22-летнюю дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сняли на свидании со звездой сериалов «Их перепутали в роддоме» и «Хроники Шаннары», 29-летним Остином Батлером.

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Сначала пара вместе с приятелем посетили один из ресторанов в Лондоне, а после ужина отправилась на прогулку по городу. Лили-Роуз и Остин не скрывали своих чувств от прохожих. Папарацци слили в Сеть снимки, где актеры обнимаются и страстно целуются на улице.

Напомним, что Депп ранее была девушкой номинанта на «Оскар» Тимоти Шаламе, а Батлер 9 лет состоял в отношениях с актрисой Ванессой Хадженс.

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Теги: Лили-Роуз Депп, Остин Батлер, Ванесса Хадженс, Джонни Депп, Ванесса Паради, романы звезд, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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