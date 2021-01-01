Лили-Роуз Депп закрутила роман с бывшим Ванессы Хадженс
Известная американо-французская модель и актриса Лили-Роуз Депп снова влюблена. На днях 22-летнюю дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сняли на свидании со звездой сериалов «Их перепутали в роддоме» и «Хроники Шаннары», 29-летним Остином Батлером.
Читай также: ТОП-12 голливудских звезд, которые родились в Украине
Сначала пара вместе с приятелем посетили один из ресторанов в Лондоне, а после ужина отправилась на прогулку по городу. Лили-Роуз и Остин не скрывали своих чувств от прохожих. Папарацци слили в Сеть снимки, где актеры обнимаются и страстно целуются на улице.
Напомним, что Депп ранее была девушкой номинанта на «Оскар» Тимоти Шаламе, а Батлер 9 лет состоял в отношениях с актрисой Ванессой Хадженс.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Рене Зеллвегер впервые вышла в свет с младшим на 10 лет бойфрендом
- Тейлор Лотнер показал редкие кадры со своей девушкой-медсестрой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.