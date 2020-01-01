Украинские спортсмены, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио.

ТОП-19 украинских медалистов на Олимпийских играх в Токио 2020 instagram.com/the_olympic_team_ua

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Олимпийские игры в Токио 2020 завершены, и теперь самое время подводить итоги. Сборная Украины завоевала 19 медалей, среди которых одно «золото», шесть «серебра» и двенадцать «бронз». Золотую медаль принес Украине Жан Беленюк, который стал единственным украинским чемпионом Олимпийских игр в Токио 2020.

Ivona предлагает вспомнить имена всех украинских медалистов на Олимпиаде в Токио 2020.

1. Первой украинской медалисткой стала дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала бронзовую медаль по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

2. Вторым бронзовым призером стал фехтовальщик Игорь Рейзлин, который принес Украине «бронзу» в индивидуальной шпаге.

3. Стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали третью бронзовую медаль в пулевой стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

4. Пловец Михаил Романчук завоевал «бронзу» среди пловцов на дистанции 800 метров вольным стилем.

5. Пятой бронзовой призеркой стала теннисистка Элина Свитолина, которая участвовала на олимпийском теннисном турнире среди женщин в одиночном разряде.

6. Первым серебряным медалистом стал пловец Михаил Романчук, который завоевал «серебро» в заплыве на 1500 метров.

7. Украинская борчиха Алла Черкасова принесла Украине шестую медаль - «бронзу». Она боролась в категории до 68 кг.

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8. Вторым серебряным медалистом стал Парвиз Насибов, который принес Украине седьмую медаль среди борцов греко-римского стиля в категории до 67 кг.

9. Борец Жан Беленюк стал чемпионом Олимпийских игр в Токио 2020 среди борцов греко-римского стиля в категории до 87 кг, завоевав первое «золото».

10. Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали историческую «бронзу» в артистическом плавании.

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11. Борчиха Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе среди женщин в категории до 62 килограммов.

12. Двенадцатой медалисткой на Олимпийских играх в Токио стала Людмила Лузан, которая завоевала бронзовую медаль в гребле на байдарках и каноэ.

13. Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в каратэ (кумите) среди женщин в категории до 55 килограммов.

14. Украинский каратист Александр Горуна стал бронзовым медалистом в каратэ (кумите) среди мужчин в категории до 75 килограммов.

15. Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали «серебро» в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

16. Шестнадцатую медаль Украине принес Александр Хижняк, который завоевал серебреную медаль по боксу.

17. Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно принесли Украине историческую «бронзу» по артистическому (синхронному) плаванию.

18. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту.

19. Велосипедистка Елена Старикова принесла Украине девятнадцатую медаль, завоевав «серебро» в спринте у женщин.

Автор: Леся Сайко

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