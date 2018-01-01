Новый скандал: Кендалл Дженнер могут оштрафовать на $1,8 млн
Известная модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер попала в очередной скандал. Звезда сорвала съемку модного бренда и теперь должна выплатить им 1,8 миллионов долларов.
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Итальянский бренд одежды «Liu Jo» подал в суд на 25-летнюю модель Кендалл Дженнер из-за нарушения условий контракта. Модель снялась только в одной фотосессии, вторую перенесли на потом из-за пандемии. А когда ее пригласили на вторую съемку, она решила отказать, тем самым развязав конфликт.
По словам представителей «Liu Jo», знаменитость отвергла предложение выбрать любую удобную для нее дату, а на все способы решить сложившуюся ситуации получали ответ: «Это невозможно сделать»,
Отметим, что Дженнер получила гонорар за две сьемки – 1,3 миллиона долларов, однако теперь ей придется вернуть эти деньги и выплатить компенсацию.
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