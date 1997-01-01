В 13 лет: MELOVIN признался, в каком возрасте осознал свою бисексуальность

Артист рассказал, что боялся признаться родителям в своей нетрадиционной ориентации.

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Известный украинский певец MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, признался, что осознал свою бисексуальность в возрасте 13 лет.

На странице в Инстаграм исполнитель опубликовал пост, в котором рассказал о своих родителях, ориентации и первой влюбленности.

«Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал их своей школьной на то время любви! К той самой девочке с рыжими волосами и прекрасными веснушками! Вот прямо один-в-один тот же спектр, начиная от бабочек в животе заканчивая мыслями о человеке 24/7. С того момента я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И, о, чудеса гугловской информации, выдали мне, что оказывается, я не сошел с ума и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно!», — написал певец.

Также MELOVIN решил рассказать о семье, которая его воспитала.

«Я видел живой пример труда, огромного мужества и уважения. Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает, прежде чем что-то сказать. Для меня именно это показатель мужчины, а не болтающейся орган между ног. Да что уж там мужчины… Меня вырастили адекватным человеком, который глотку перегрызет и за свою семью, за родных и близких мне людей. Мне повезло, возможно, больше, чем кому-то: я рос в полноценной здоровой семье. В любви, огромном уважении друг к другу. В окружении настоящего культа семьи! Один за всех и все за одного, как говорилось в культовом “3 мушкетёра» — поделился он.

MELOVIN добавил, что если некоторые знакомые с нетрадиционной ориентацией хотели бы стать гетеросексуалами, то он – нет, он любит людей, а не их половые органы. Также артист сказал, что быть гомофобом в XXI веке - позор.

«Оскорблять, преследовать, травить, желать смерти! Это, однако, них**шечки не вариант нормы! Это уже пахнет клиникой и вам поскорее бы к прекрасному доктору психотерапевту, кандидату в доктора наук, между прочим! Х**ни явно не скажет! Обязательно вас починят и вы станете чуточку добрее. P.S. для “яжематерей“. Не переживайте вы так. Вы лучше научите детей быть добрее. И окружайтесь любовью и уважением! От того, что они смотрят фильм «Человек Паук», они ими не станут. А если и посмотрят на целующихся парней или девушек, представителями этой вариации нормы они не станут. А лишь поймут, что это тоже норм и общество будет осознанным. Кстати, с детства смотрю «Гарри Поттера», да что-то никак им стать не выходит. Что-то делаю не так? Подскажите хоть, интернет герои», - написал артист.

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