После участия в Евровидении 2021: группа Go_A рассекретила свой гонорар
Солистка украинской группы «Go_A» Екатерина Павленко рассказала, что ее гонорар увеличился на 300%. Причиной такого финансового роста стало участие группы в Евровидении 2021.
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Также она добавила, что до участия в песенном конкурсе ее группа была неизвестна широкой аудитории. О ней знали немногие, поэтому увеличенные гонорары не являются заоблачными.
Певица Екатерина Павленко живет скромно и не тратит много денег, ведь все время уходит на концертную деятельность. Но недавно артистка призналась, что купила себе дорогие духи.
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