После участия в Евровидении 2021: группа Go_A рассекретила свой гонорар

Гонорар группы подскочил в 3 раза.

Группа Go_A рассекретила свой гонорар после участия в Евровидении 2021 instagram.com/go_a_band

Солистка украинской группы «Go_A» Екатерина Павленко рассказала, что ее гонорар увеличился на 300%. Причиной такого финансового роста стало участие группы в Евровидении 2021.

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Также она добавила, что до участия в песенном конкурсе ее группа была неизвестна широкой аудитории. О ней знали немногие, поэтому увеличенные гонорары не являются заоблачными.

Певица Екатерина Павленко живет скромно и не тратит много денег, ведь все время уходит на концертную деятельность. Но недавно артистка призналась, что купила себе дорогие духи.

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