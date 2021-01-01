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После участия в Евровидении 2021: группа Go_A рассекретила свой гонорар

Гонорар группы подскочил в 3 раза.
Группа Go_A рассекретила свой гонорар после участия в Евровидении 2021
Группа Go_A рассекретила свой гонорар после участия в Евровидении 2021
instagram.com/go_a_band

Солистка украинской группы «Go_A» Екатерина Павленко рассказала, что ее гонорар увеличился на 300%. Причиной такого финансового роста стало участие группы в Евровидении 2021.

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Также она добавила, что до участия в песенном конкурсе ее группа была неизвестна широкой аудитории. О ней знали немногие, поэтому увеличенные гонорары не являются заоблачными.

Певица Екатерина Павленко живет скромно и не тратит много денег, ведь все время уходит на концертную деятельность. Но недавно артистка призналась, что купила себе дорогие духи.

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Теги: Екатерина Павленко, Go_A, Евровидение, гонорар звезд
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Источник: Ivona

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