Андрей Джеджула прокомментировал обвинения жены: что он сказал?

Шоумен записал видеообращение.

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Джеджула на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, на котором пообещал разоблачить ложь жены Юлии Леус.

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Отметим, что на днях жена Джеджулы дала откровенное интервью о семейной жизни с ним. Она рассказала, что он унижал, бил и плевал ей в лицо во время беременности, а также подмешивал в кофе наркотические вещества ради забавы.

После таких обвинений Джеджула не выдержал и записал видеообращение к своей жене. Шоумен заявил, что в ближайшее время выйдет в прямые эфиры с определенными фактами против нее.

«Моей жене не ймется. По всему миру началась четвертая, пятая волна. А у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить. Передайте моей, надеюсь в ближайшее время, когда нас разведут, экс-жене, что Трою тоже я разрушил, три крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля — тоже я. Разыгравшейся фантазии надо как-то дать ответ. Подозреваю, что нам снова придется поговорить. Поэтому ждите ближайших эфиров, но на этот раз раз уже с фактами, Юлия Анатольевна», — сказал Джеджула.

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