Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Потап рассекретил, запрещает ли что-то своим артистам в контракте

Комментариев: 0
Продюсер Потап высказался о запретах подопечных Mozgi Entertainment.
Потап рассекретил, запрещает ли что-то своим артистам в контракте
Потап рассекретил, запрещает ли что-то своим артистам в контракте
instagram.com/realpotap

Популярный украинский исполнитель, ведущий и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) принял участие в программы “29 вопросов от Люкс ФМ“.

Читай также: Стало известно, что Аффлек подарил Лопес на 52-летие

В интервью Славе Демину музыкант рассекретил, прописывает ли он какие-то запреты в контрактах своих артистов - Нади Дорофеевой, группы Mozgi, Мишель Андраде и других. Как выяснилось, продюсер Потап совсем не интересуется контрактами и поручает оформление важных документов юристу.

“Я не сильно углубляюсь в это. У нас есть юридический отдел. Я, чесно говоря, не вникаю в нюансы контрактов. У меня нет контракта, ведь я основатель компании. А с директором у нас между собой могут быть какие-то договоренности“, - признался Потап.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Потап, Mozgi Entertainment, Слава Демин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь