Потап рассекретил, запрещает ли что-то своим артистам в контракте

Продюсер Потап высказался о запретах подопечных Mozgi Entertainment.

Популярный украинский исполнитель, ведущий и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) принял участие в программы “29 вопросов от Люкс ФМ“.

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В интервью Славе Демину музыкант рассекретил, прописывает ли он какие-то запреты в контрактах своих артистов - Нади Дорофеевой, группы Mozgi, Мишель Андраде и других. Как выяснилось, продюсер Потап совсем не интересуется контрактами и поручает оформление важных документов юристу.

“Я не сильно углубляюсь в это. У нас есть юридический отдел. Я, чесно говоря, не вникаю в нюансы контрактов. У меня нет контракта, ведь я основатель компании. А с директором у нас между собой могут быть какие-то договоренности“, - признался Потап.

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