В семье Ахтема Сеитаблаева случилось горе

Актер потерял маму.

Известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев осиротел. Его мама писательница и певица Субие ханум Налбандова умерла в оккупированном Крыму 29 июля 2021 года. Ей было 83 года.

На своей странице в Фейсбук актер выложил совместное фото с мамой и сообщил о ее смерти:

«Мама... Не имею силы сказать «прощай»... До встречи... Люблю, люблю, люблю», – написал он.

Отметим, что Субие ханум Налбандова была писательницей, педагогом, актрисой, певицей, автором и ведущей первой телевизионной детской программы. Она умерла в оккупированном Крыму, из-за чего, вероятно, Ахтем Сеитаблаев не сможет приехать и попрощаться с родной матерью.

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