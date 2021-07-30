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Тина Кароль похвасталась отдыхом с сыном в Исландии

Комментариев: 2
Певица запостила новое селфи с Вениамином на фоне на фоне красочных пейзажей.
Тина Кароль похвасталась отдыхом с сыном в Исландии
Тина Кароль похвасталась отдыхом с сыном в Исландии
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль отправилась в долгожданное путешествие с сыном. 36-летняя певица и ее 12-летний наследник Вениамин решили провести летний отпуск в одной из самых холодных стран Европы - Исландии.

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В Инстаграм-Сторис Кароль радует поклонников кадрами красочных пейзажей “страны льдов“. Судя по видео, Тина и Вениамин уже посмотрели на исландские горы, вулканы и водопады. Также звездная мамочка опубликовала свежее селфи, где она целует сына на фоне природы.

Смотрите, как Кароль проводит время с сыном в Исландии:

Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
скриншот из видео
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот
Тина Кароль в Исландии
Тина Кароль в Исландии
Скриншот

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Теги: Тина Кароль, дети звезд, Исландия
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Источник: ivonа bigmir)net

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