Тина Кароль похвасталась отдыхом с сыном в Исландии
Популярная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль отправилась в долгожданное путешествие с сыном. 36-летняя певица и ее 12-летний наследник Вениамин решили провести летний отпуск в одной из самых холодных стран Европы - Исландии.
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В Инстаграм-Сторис Кароль радует поклонников кадрами красочных пейзажей “страны льдов“. Судя по видео, Тина и Вениамин уже посмотрели на исландские горы, вулканы и водопады. Также звездная мамочка опубликовала свежее селфи, где она целует сына на фоне природы.
Смотрите, как Кароль проводит время с сыном в Исландии:
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