Певица запостила новое селфи с Вениамином на фоне на фоне красочных пейзажей.

Тина Кароль похвасталась отдыхом с сыном в Исландии instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль отправилась в долгожданное путешествие с сыном. 36-летняя певица и ее 12-летний наследник Вениамин решили провести летний отпуск в одной из самых холодных стран Европы - Исландии.

Читай также: Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за “Черной вдовы“

В Инстаграм-Сторис Кароль радует поклонников кадрами красочных пейзажей “страны льдов“. Судя по видео, Тина и Вениамин уже посмотрели на исландские горы, вулканы и водопады. Также звездная мамочка опубликовала свежее селфи, где она целует сына на фоне природы.

Смотрите, как Кароль проводит время с сыном в Исландии:

Тина Кароль в Исландии скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии скриншот из видео

Тина Кароль в Исландии Скриншот

Тина Кароль в Исландии Скриншот

Тина Кароль в Исландии Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona: