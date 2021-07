Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за "Черной вдовы"

Голливудская актриса не получила обещанный гонорар за кинопрокат фильма "Черная вдова".

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, которая недавно объявила, что больше не сыграет Наташу Романофф, будет судиться с компанией Walt Disney Co. Как пишет издание The Associated Press, 36-летняя кинозвезда уже подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Между Скарлетт и Disney возник конфликт из-за прибыли от фильма “Черная вдова“. Йоханссон заявила, что она потеряла большую часть гонорара от студии Marvel из-за того, что картина вышла на потоковом сервисе Disney+ за 30 долларов одновременно с премьерой в кинотеатрах. А, по словам актрисы, ее гонорар зависит от кассовых сборов.

“За несколько месяцев до этого судебного процесса Йоханссон дала Disney и Marvel возможность исправить ошибку и выполнить обещание Marvel. Disney умышленно побудил компанию Marvel без всяких на то оснований нарушить соглашение, чтобы не дать Йоханссон осознать всю пользу своего соглашения с Marvel“, - говорится в иске.

Представители компании Disney заявили, что судебный иск не имеет никаких оснований, и обвинили Скарлетт в равнодушии к последствиям пандемии коронавируса.

“Судебный процесс особенно печален и огорчает своим бессердечным пренебрежением к ужасающим и продолжительным глобальным последствиям пандемии COVID-19. Disney полностью выполнил контракт Йоханссон, и, кроме того, выпуск “Черной вдовы“ на Disney+ значительно расширил возможности актрисы зарабатывать дополнительную компенсацию сверх 20 миллионов долларов, которые она получила на сегодняшний день“, - говорится в заявлении компании.

Смотрите трейлер фильма “Черная вдова“:

