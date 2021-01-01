Похитили и требовали деньги: Эктор Хименес-Браво рассказал, как стал жертвой рэкета
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Постоянный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился воспоминаниями о похищении. По его словам, он стал жертвой рэкетиров.
На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал фото, на которых показал, как он выглядел в юности. А также рассказал, что его похитители требовали деньги и шантажировали семьей.
«Я начал хорошо зарабатывать, один большой колбасный завод даже заказал у меня линейку продуктов. Но это сделало меня мишенью для рэкетиров. В то время, 97-98 год, был полный беспредел. Все, у кого есть деньги, попадали под шантаж. Однажды, меня похитили, угрожали мне, что найдут мою семью. Все для того, чтобы я дал денег», – написал Эктор.
Также он рассказал, что в день похищения его сильно избили. Бандиты вывезли его за город и бросили там.
«В тот день меня сильно избить, до полусмерти, я действительно думал: «Неужели я так и умру?». Они вывести меня за город и бросили там. Я не помню, как добрался домой, может, помог кто-то, но я в тот день усвоил важный урок – чтобы быть в безопасности, надо эмигрировать», – поделился воспоминаниями он.
Тогда он уехал в Канаду и соглашался на любые работы. После чего его пригласили в Бостон, где 27-летний Эктор стал самым молодым шеф-поваром. Позже он переехал в Россию, где проработал поваром два года.
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