Избивал и пичкал наркотиками: жена Джеджулы рассказала об издевательствах мужа

Юлия Леус дала откровенное интервью о браке с Андреем Джеджулой.

Жена шоумена Андрея Джеджулы, Юлия Леус на YouTube-канале «Без комплексов» с Аней Олицкой дала откровенное интервью о семейной жизни с мужем. Она рассказала о жестоких его поступках.

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Юлия Леус рассказала, как ее муж собирал видео-компромат на бывшую девушку, чтобы ее шантажировать при необходимости. Леус призналась, что когда их обнаружила, сразу же удалила ролики.

По ее словам, он мог подмешать ей в кофе наркотические вещества, чтобы посмотреть на ее реакцию:

«Он мне в кофе наркоту подкидывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Я чувствую – у меня сердце «вылетает», руки дрожат и с меня течет. А я вообще не потею никогда, а тут встала – и как из ведра течет, и я не понимаю, что происходит», – заявила Юлия.

Но это не самое страшное, что пришлось пережить Юлии в браке с Андреем. Он поднимал на нее руку во время беременности и плевал ей в лицо.

«Он мне плевал в лицо и снимал это на камеру, при этом оскорблял. Начались очень сильные оскорбления друг друга», – вспомнила она.

«Хорошо, что у меня был комбинезон плюшевый, и я упала на бок, не на живот. У меня весь бок синий был, и стекло меня не порезало. Он просто начал это все снимать и ехидно ржать», – описала сцену ссоры с мужем Юлия, отметив, что он взял ее за волосы и толкнул в осколки.

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Также она рассказала, что после очередной ссоры с супругом попала в больницу. У нее были сильные боли в животе из-за истерики. Однако Джеджула не приехал в больницу, а решил выставить жену «ревнивицей» и «истеричкой». Он утверждал, что Юлия попала в больницу из-за ревности к певице Насти Каменских.

К слову, Джеджула врал не только в социальных сетях, но и на месте работы, где скрывал свое заболевание на COVID-19. Он ходил на телеканал, театр и вел различные мероприятия. После чего, его уволили.

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