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Повторил за бывшей: Экс-бойфренд Джей Ло отметил день рождения в Сен-Тропе

Алекс Родригес отгулял 46-летие там, где ранее отпраздновала день рождения Дженнифер Лопес.
Повторил за бывшей: Экс-бойфренд Джей Ло отметил день рождения в Сен-Тропе
Повторил за бывшей: Экс-бойфренд Джей Ло отметил день рождения в Сен-Тропе
Getty Images

Похоже, Алекс Родригес никак не может забыть бывшую. Американский бейсболист решил отпраздновать свой день рождения там, где четырьмя днями ранее отгуляла 52-летие актриса и певица Дженнифер Лопес.

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23 июля артистка вместе с друзьями и возлюбленным Беном Аффлеком веселились в Сен-Тропе на арендованной яхте за 130 млн долларов. А 27 июля на юге Франции появился экс-жених Лопес. Он также остановился в бухте Сен-Тропе и снял дорогую яхту. На празднование 46-летия Родригес позвал близких друзей и родственников. На своей странице в Инстаграм спортсмен обнародовал фото и видео из яхты.

«Я сегодня так благодарен не только за то, что отпраздновать мой большой день с моими невероятными друзьями и семьей в этом волшебном путешествии, но и за все добрые пожелания, любовь и поддержку от всех. Я не мог и просить больше. Желаем всем нам здоровых, счастливых и значимых 365 дней!», - написал Алекс.

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, Сен-Тропе, яхта, день рождения звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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