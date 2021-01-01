Повторил за бывшей: Экс-бойфренд Джей Ло отметил день рождения в Сен-Тропе

Алекс Родригес отгулял 46-летие там, где ранее отпраздновала день рождения Дженнифер Лопес.

Похоже, Алекс Родригес никак не может забыть бывшую. Американский бейсболист решил отпраздновать свой день рождения там, где четырьмя днями ранее отгуляла 52-летие актриса и певица Дженнифер Лопес.

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23 июля артистка вместе с друзьями и возлюбленным Беном Аффлеком веселились в Сен-Тропе на арендованной яхте за 130 млн долларов. А 27 июля на юге Франции появился экс-жених Лопес. Он также остановился в бухте Сен-Тропе и снял дорогую яхту. На празднование 46-летия Родригес позвал близких друзей и родственников. На своей странице в Инстаграм спортсмен обнародовал фото и видео из яхты.

«Я сегодня так благодарен не только за то, что отпраздновать мой большой день с моими невероятными друзьями и семьей в этом волшебном путешествии, но и за все добрые пожелания, любовь и поддержку от всех. Я не мог и просить больше. Желаем всем нам здоровых, счастливых и значимых 365 дней!», - написал Алекс.

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