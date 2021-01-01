Звезда «Джокера» Хоакин Феникс сильно поправился ради новой роли
46-летний Хоакин Феникс вновь удивил фанов перевоплощением. Ранее, чтобы получить оскароносную роль Джокера, американскому актеру пришлось экстремально похудеть на 24 килограмма. Теперь же кинозвезда наоборот сильно поправился для съемок в новом проекте.
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На свежих снимках папарацци Феникса совсем не узнать. Актер не только набрал лишние килограммы, но и сбрил бороду и даже сильно «поседел». В таком образе Хоакин снимается в хорроре «Бульвар Разочарования» в Монреале. Ему досталась роль «одного из самых успешных предпринимателей всех времен».
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