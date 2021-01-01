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Звезда «Джокера» Хоакин Феникс сильно поправился ради новой роли

Как сейчас выглядит обладатель «Оскара».
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс сильно поправился ради новой роли
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс сильно поправился ради новой роли
Getty Images

46-летний Хоакин Феникс вновь удивил фанов перевоплощением. Ранее, чтобы получить оскароносную роль Джокера, американскому актеру пришлось экстремально похудеть на 24 килограмма. Теперь же кинозвезда наоборот сильно поправился для съемок в новом проекте.

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На свежих снимках папарацци Феникса совсем не узнать. Актер не только набрал лишние килограммы, но и сбрил бороду и даже сильно «поседел». В таком образе Хоакин снимается в хорроре «Бульвар Разочарования» в Монреале. Ему досталась роль «одного из самых успешных предпринимателей всех времен».

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Теги: Хоакин Феникс, лишний вес
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Источник: ivonа bigmir)net

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