Звезда «Джокера» Хоакин Феникс сильно поправился ради новой роли

Как сейчас выглядит обладатель «Оскара».

46-летний Хоакин Феникс вновь удивил фанов перевоплощением. Ранее, чтобы получить оскароносную роль Джокера, американскому актеру пришлось экстремально похудеть на 24 килограмма. Теперь же кинозвезда наоборот сильно поправился для съемок в новом проекте.

Читай также: 40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе

На свежих снимках папарацци Феникса совсем не узнать. Актер не только набрал лишние килограммы, но и сбрил бороду и даже сильно «поседел». В таком образе Хоакин снимается в хорроре «Бульвар Разочарования» в Монреале. Ему досталась роль «одного из самых успешных предпринимателей всех времен».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: