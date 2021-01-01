Звезда сериала «Лучше звоните Солу» потерял сознание во время съемок

Актера госпитализировали со съемочной площадки.

Известный американский актер и звезда фильмов и сериалов, таких как «Никто», «Во все тяжкие», «Фарго» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк потерял сознание во время съемок нового сезона сериала про адвоката-афериста. Его госпитализировали со съемочной площадки в больницу.

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Отметим, что 58-летний юморист работает над проектом «Лучше звоните Солу», где играет главную роль адвоката Сола Гудмана. Съемки сериала проходят в штате Нью-Мексико.

Когда актер рухнул на пол, члены съемочной группы вызвали врачей, которые его забрали в больницу. К слову, Оденкерк до сих пор пребывает в лечебнице. О причинах его падения пока ничего неизвестно.

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