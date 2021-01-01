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Звезда сериала «Лучше звоните Солу» потерял сознание во время съемок

Актера госпитализировали со съемочной площадки.
Звезда сериала «Лучше звоните Солу» потерял сознание во время съемок
Звезда сериала «Лучше звоните Солу» потерял сознание во время съемок
Getty Images

Известный американский актер и звезда фильмов и сериалов, таких как «Никто», «Во все тяжкие», «Фарго» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк потерял сознание во время съемок нового сезона сериала про адвоката-афериста. Его госпитализировали со съемочной площадки в больницу.

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Отметим, что 58-летний юморист работает над проектом «Лучше звоните Солу», где играет главную роль адвоката Сола Гудмана. Съемки сериала проходят в штате Нью-Мексико.

Когда актер рухнул на пол, члены съемочной группы вызвали врачей, которые его забрали в больницу. К слову, Оденкерк до сих пор пребывает в лечебнице. О причинах его падения пока ничего неизвестно.

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Теги: Боб Оденкерк, болезни звезд, потеря сознания, новости звезд, травмы на съемках
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Источник: Ivona

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