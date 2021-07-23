На Олимпийских играх в Токио обнаружили двойника Леди Гаги: фото
В пятницу, 23 июля 2021 года, стартовали Олимпийские игры 2020 в Токио. Среди спортсменов соревнования внимательные зрители заметили девушку, которая очень похожа на знаменитую американскую певицу и звезду фильма «Звезда родилась» Леди Гагу.
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Двойником знаменитости стала тхэквондистка Джулиана Аль-Садек, которая впервые в истории Иордана завоевала золотую медаль в соревнованиях Мирового Гран-при.
Также стоит отметить, что атлетка в повседневной жизни мало похожа на Гагу. Но стоит ей одеть спортивную форму, как во внешности тут же заметны черты знаменитости.
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