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На Олимпийских играх в Токио обнаружили двойника Леди Гаги: фото

Спортсменка из Иордана стала звездой соцсетей.
На Олимпийских играх в Токио обнаружили двойника Леди Гаги: фото
На Олимпийских играх в Токио обнаружили двойника Леди Гаги: фото
Instagram

В пятницу, 23 июля 2021 года, стартовали Олимпийские игры 2020 в Токио. Среди спортсменов соревнования внимательные зрители заметили девушку, которая очень похожа на знаменитую американскую певицу и звезду фильма «Звезда родилась» Леди Гагу.

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Двойником знаменитости стала тхэквондистка Джулиана Аль-Садек, которая впервые в истории Иордана завоевала золотую медаль в соревнованиях Мирового Гран-при.

Также стоит отметить, что атлетка в повседневной жизни мало похожа на Гагу. Но стоит ей одеть спортивную форму, как во внешности тут же заметны черты знаменитости.

Леди Гага и Джулиана Аль-Садек
Леди Гага и Джулиана Аль-Садек
Instagram

Леди Гага и ее двойник
Леди Гага и ее двойник
Instagram.com/reesewitherspoon

Двойник Леди Гаги
Двойник Леди Гаги
Instagram.com/reesewitherspoon

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Теги: Леди Гага, двойники звезд, Олимпийские игры в Токио, Иордан
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Источник: Ivona

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