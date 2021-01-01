В Грибовке с любимым: Алина Гросу поделилась пляжными фото

Певица Алина Гросу похвасталась отдыхом с 37-летним бойфрендом.

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу похвасталась перед подписчиками летним отпуском. 26-летняя артистка вместе со своим 37-летним возлюбленным, российским актером Романом Полянским отдыхает в Одесской области.

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На своей странице в Инстаграм Алина показала, как проводит время с любимым на пляже в селе Грибовка. На свежих снимках певица в бирюзовом купальнике с бахромой и темных очках запечатлена в объятиях Полянского.

Ранее Гросу с юмором отметила, что Роман редко появляется в ее профиле только потому, что часто выступает в роли фотографа и оператора.

Алина Гросу и Роман Полянский в Грибовке instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский в Грибовке instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский в Грибовке instagram.com/alina_grosu

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