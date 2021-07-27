Дорофеева рассекретила, что подарила мужу на 33-летие

Какой подарок получил Владимир Дантес от звездной супруги.

Экс-участница дуэта «Время и Стекло Надя Дорофеева, которая в прошлом году начала сольную карьеру, рассекретила свой презент мужу на день рождения.

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В комментарии ТСН, артистка рассказала, что Владимир Дантес недавно научился играть на гитаре. Поэтому она решила, что аксессуары для музыкального инструмента будут идеальным подарком на 33-летие любимого.

«На день рождения я подарила Вове специальные штуки для гитары, поскольку в этом году он научился на ней играть и круто это делает в своем сольном проекте. Так совпало, что в этот день мы были на гастролях и выступали на одном мероприятии. Как правило, Вова всегда злится, если мы празднуем, но у него был концерт, поэтому он чувствовал очень классные эмоции, когда мы все вместе веселились после в ресторане», - призналась Надя.

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