MELOVIN рассказал о последствиях каминг-аута

Певец признался, что получал сообщения с угрозами.

В начале июля победитель «Х-фактора 6» и участник «Евровидения 2018» MELOVIN неожиданно для всех объявил о своей бисексуальности во время выступления на фестивале Atlas Weekend.

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Спустя три недели после каминг-аута 24-летний артист, настоящее имя которого Константин Бочаров, дал откровенное интервью, в котором рассказал, как изменилась его жизнь после публичного признания.

В разговоре с журналистами программы «Зірковий шлях» MELOVIN рассекретил, что неоднократно получал сообщения с угрозами. Кроме того, на одном из мероприятий служба охраны отказалась с ним работать из-за его ориентации.

«У меня была недавно такая ситуация на концерте, когда два охранника отказались со мной работать, потому что я признался всему миру, что я бисексуал. Было много угроз в директе: “Я тебе порежу“. Но меня такое не пугает совсем», – заявил музыкант.

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