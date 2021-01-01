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Дженнифер Лопес отгуляла 52-летие на яхте Ахметова – СМИ

Певица арендовала яхту украинского олигарха.
Дженнифер Лопес отгуляла 52-летие на яхте Ахметова – СМИ
Дженнифер Лопес отгуляла 52-летие на яхте Ахметова – СМИ
instagram.com/jlo

В субботу, 24 июля, знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес отметила день рождения. 52-летие звезда отпраздновала в компании возлюбленного Бена Аффлека и друзей в Сан-Тропе.

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Именинница и ее бойфренд-актер в этот день вылетели из-Лос-Анджелеса на юго-восточный берег Средиземного моря. На Французской Ривьере они арендовали роскошную 85-метровую яхту.

 По данным издания Daily Mail, сейчас шестипалубным судном Valerie за 130 млн владеет украинский олигарх Ринат Ахметов. На яхте миллиардера есть семь спален, тренажерный зал, столовая, бар, комнаты для спа-процедур, терраса с бассейном и джакузи, кинотеатр, фонтан и даже площадка для вертолетов.

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Теги: Дженнифер Лопес, Ринат Ахметов, яхта, Бен Аффлек, день рождения звезд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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