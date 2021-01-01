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Брэд Питт может лишиться совместной опеки над детьми с Джоли

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, который постановил, что Брэд Питт имеет право на совместную опеку.
Брэд Питт может лишиться совместной опеки над детьми с Джоли
Брэд Питт может лишиться совместной опеки над детьми с Джоли
Getty Images

Судебное разбирательство между экс-супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается. Звездная пара, которая официально развелась в апреле 2019 года, все никак не может поделить опеку над несовершеннолетними детьми.

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На днях стало известно, что Анджелина добилась дисквалификации судьи Джона Удеркирка, который в мае постановил, что Брэд Питт имеет право на совместную опеку. Как сообщает BBC News, Калифорнийский суд отстранил Удеркирка из-за того, что он скрывал свои деловые отношения с адвокатами Питта.

Скорее всего, дело придется возобновить с новым судьей. У Джоли появился шанс получить единоличную опеку над пятью детьми.

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Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, суд
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Источник: ivonа bigmir)net

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