Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, который постановил, что Брэд Питт имеет право на совместную опеку.

Брэд Питт может лишиться совместной опеки над детьми с Джоли Getty Images

Судебное разбирательство между экс-супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается. Звездная пара, которая официально развелась в апреле 2019 года, все никак не может поделить опеку над несовершеннолетними детьми.

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На днях стало известно, что Анджелина добилась дисквалификации судьи Джона Удеркирка, который в мае постановил, что Брэд Питт имеет право на совместную опеку. Как сообщает BBC News, Калифорнийский суд отстранил Удеркирка из-за того, что он скрывал свои деловые отношения с адвокатами Питта.

Скорее всего, дело придется возобновить с новым судьей. У Джоли появился шанс получить единоличную опеку над пятью детьми.

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