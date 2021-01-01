Звезда «Друзей» поздравила возлюбленного с юбилеем.

Кортни Кокс похвасталась младшим на 12 лет бойфрендом Getty Images

Популярная американская актриса Кортни Кокс, которая сыграла Монику Геллер в «Друзьях» и Джулс Кобб в «Городе хищниц», поделилась с подписчиками редкими фото со своим возлюбленным, ирландским клавишником группы «Snow Patrol» Джонни Макдейдом.

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Романтические кадры 57-летняя кинозвезда обнародовала по случаю юбилея бойфренда. На днях Джонни отпраздновал 45-летие. Первый снимок был сделан во время съемок проекта «Друзья: Воссоединение». А второе селфи – из личного архива влюбленных.

«С днем рождения моего лучшего друга и любимого. Он самый добрый, терпеливый, лучший слушатель, любопытный, заботливый, не говоря уже о талантливом и великолепном партнере. Я люблю тебя», - обратилась к имениннику Кокс.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд instagram.com/courteneycoxofficial

Кортни Кокс и Джонни Макдейд instagram.com/courteneycoxofficial

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