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Кортни Кокс похвасталась младшим на 12 лет бойфрендом

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Звезда «Друзей» поздравила возлюбленного с юбилеем.
Кортни Кокс похвасталась младшим на 12 лет бойфрендом
Кортни Кокс похвасталась младшим на 12 лет бойфрендом
Getty Images

Популярная американская актриса Кортни Кокс, которая сыграла Монику Геллер в «Друзьях» и Джулс Кобб в «Городе хищниц», поделилась с подписчиками редкими фото со своим возлюбленным, ирландским клавишником группы «Snow Patrol» Джонни Макдейдом.

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Романтические кадры 57-летняя кинозвезда обнародовала по случаю юбилея бойфренда. На днях Джонни отпраздновал 45-летие. Первый снимок был сделан во время съемок проекта «Друзья: Воссоединение». А второе селфи – из личного архива влюбленных.

«С днем рождения моего лучшего друга и любимого. Он самый добрый, терпеливый, лучший слушатель, любопытный, заботливый, не говоря уже о талантливом и великолепном партнере. Я люблю тебя», - обратилась к имениннику Кокс.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд
Кортни Кокс и Джонни Макдейд
instagram.com/courteneycoxofficial

Кортни Кокс и Джонни Макдейд
Кортни Кокс и Джонни Макдейд
instagram.com/courteneycoxofficial

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Теги: Кортни Кокс, Джонни МакДейд, романы звезд, Друзья
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Источник: ivonа bigmir)net

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