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Ирина Билык показала первый гонорар 5-летнего сына Табриза

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Младший сын Ирины Билык получил первую зарплату за съемки в рекламе.
Ирина Билык показала первый гонорар 5-летнего сына Табриза
Ирина Билык показала первый гонорар 5-летнего сына Табриза

Народная артистка Украины, знаменитая певица и звездная мама Ирина Билык рассказала подписчикам о новом достижении младшего сына. 5-летний Табриз получил первую зарплату.

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В Инстаграм-Сторис 51-летняя артистка обнародовала видео, где мальчик демонстрирует на камеру свой гонорар в 1000 грн. Первые деньги сын Билык получил за съемку в рекламе. По словам Ирины, Табриз потратил эту сумму на игрушки и вкусняшки.

Сын Ирины Билык получил первый гонорар
Сын Ирины Билык получил первый гонорар
instagram.com/bilyk_iryna

Сын Ирины Билык получил первый гонорар
Сын Ирины Билык получил первый гонорар
instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, что несколько месяцев назад Билык сообщила, что подает на развод с отцом Табриза, 48-летним российским продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

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Теги: Ирина Билык, дети звезд, гонорары звезд, Аслан Ахмадов
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Источник: ivonа bigmir)net

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