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Ирина Билык публично поздравила экс-мужа Диму Коляденко с 50-летием

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Певица Ирина Билык решила обнародовать забавные кадры из личного архива в честь юбилея бывшего супруга Димы Коляденко.
Ирина Билык публично поздравила экс-мужа Диму Коляденко с 50-летием
Ирина Билык публично поздравила экс-мужа Диму Коляденко с 50-летием
instagram.com/bilyk_iryna

В четверг, 22 июля, известный украинский хореограф, певец и ведущий Дима Коляденко отмечает юбилей. Сегодня артисту исполняется 50 лет. Именинник уже получил множество поздравлений от фанов и звездных коллег, в том числе и от экс-супруги Ирины Билык.

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Народная артистка Украины в честь дня рождения бывшего возлюбленного решила обнародовать несколько редких фотографий из их личного архива. На забавных снимках экс-супруги запечатлены в объятьях друг друга во время танца на одной из вечеринок. Когда именно были сделаны кадры, Билык не уточнила.

“Друзья, сегодня юбилейчик у Димы Коляденко. Давайте все вместе его поздравим и пожелаем ему всех благ и здоровья! Дима с днем рождения! 🥳🎁🍾“, - написала под фото Ирина.

Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко
instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко
instagram.com/bilyk_iryna

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Теги: Ирина Билык, Дима Коляденко, день рождения звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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