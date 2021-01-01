Ирина Билык публично поздравила экс-мужа Диму Коляденко с 50-летием
В четверг, 22 июля, известный украинский хореограф, певец и ведущий Дима Коляденко отмечает юбилей. Сегодня артисту исполняется 50 лет. Именинник уже получил множество поздравлений от фанов и звездных коллег, в том числе и от экс-супруги Ирины Билык.
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Народная артистка Украины в честь дня рождения бывшего возлюбленного решила обнародовать несколько редких фотографий из их личного архива. На забавных снимках экс-супруги запечатлены в объятьях друг друга во время танца на одной из вечеринок. Когда именно были сделаны кадры, Билык не уточнила.
“Друзья, сегодня юбилейчик у Димы Коляденко. Давайте все вместе его поздравим и пожелаем ему всех благ и здоровья! Дима с днем рождения! 🥳🎁🍾“, - написала под фото Ирина.
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