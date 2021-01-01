ТОП-5 звезд, которые не стесняются седеющих волос

Кто из знаменитых женщин не спешит окрашивать волосы.

Эти известные актрисы сделали седину новым трендом в моде. Ivona рассказывает о знаменитостей, которые предпочитают не закрашивать седеющие локоны.

Сальма Хайек

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54-летняя голливудская кинозвезда мексиканского происхождения Сальма Хайек не стесняется демонстрировать в соцсети снимки, где она запечатлена с сединой. Актриса шутит, что это белые волосы мудрости.

Сальма Хайек instagram.com/salmahayek

Хелен Миррен

В одном из интервью британская актриса Хелен Миррен призналась, что предпочитает окрашивать волосы в те краски, которые смываются через несколько дней. Лауреатка «Оскара» обожает свою седину, однако иногда у нее возникает соблазн покраситься в розовый или другой яркий цвет ради одного мероприятия.

Хелен Миррен Getty Images

Энди Макдауэлл

Знаменитая актриса и модель Энди Макдауэлл не побоялась появиться на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2021 с седеющими волосами. Перед фотографами 63-летняя звезда позировала с пышной укладкой.

Энди Макдауэлл Getty Images

Джоди Фостер

Еще одна киноактриса решила отказаться от окрашивания перед Каннским кинофестивалем. Джоди Фостер, которая в этом году получила Почетную пальмовую ветвь, появилась на мероприятии с седыми прядками волос.

Джоди Фостер Getty Images

Алисса Милано

Звезда сериала «Зачарованные» также не стесняется демонстрировать седые волосы на снимках в соцсетях.

Алисса Милано instagram.com/milano_alyssa

Автор: Наталия Коваленко

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