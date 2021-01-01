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Месси арендует дом за 200 тысяч долларов в месяц: Как выглядит особняк

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В Сети показали, как выглядит интерьер дома Лионеля Месси в Майами.
Месси арендует дом за 200 тысяч долларов в месяц: Как выглядит особняк
Getty Images

Один из самых высокооплачиваемых звезд в Инстаграм, аргентинский футболист Лионель Месси снял для семейного отдыха в США роскошный особняк, за который готов платить 200 тысяч долларов в месяц.

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Дом площадью 7622 квадратных метров находится в городе Ки-Бискейн, что у побережья Майами. В нем есть пять спален, а у каждой из них установлены 75-дюймовые смарт-телевизоры высокой четкости. Поместье имеет вид на залив, террасу на крыше, бассейн на деревянной террасе и современный тренажерный зал.

Загляните внутрь дома Лионеля Месси:

Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com
Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com

Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com

Дом Лионеля Месси в Майами
Дом Лионеля Месси в Майами
justjared.com

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Теги: Лионель Месси, дома звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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