Приянка Чопра и Ник Джонас показали архивные фото с помолвки

Звездная пара отметила третью годовщину с дня помолвки.

Индийская модель, актриса и обладательница титула “Мисс мира 2000“ Приянка Чопра отпраздновала третью годовщину со дня помолвки с американским певцом Ником Джонасом.

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По случаю праздника звездная пара решила порадовать своих поклонников редкими фотографиями из семейного альбома. На своих страницах в Инстаграм влюбленные обнародовали несколько снимков, которые были сделаны сразу после того, как Чопра согласилась стать женой Джонаса.

На первом снимке они позировали за столом во время романтического ужина на фоне моря. Еще на одном кадре Приянка и Ник держались за руки и нежно прижимались друг к другу. На архивных фото модель демонстрировала на камеру роскошное помолвочное кольцо. Судя по указанной геолокации, Ник сделал предложение любимой во время отдыха в Греции.

“Мое все... 3 года назад. Похоже на миг и целую жизнь одновременно. Я люблю тебя ❤️“, - подписала кадр Чопра.

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