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Как NK, Могилевская, Ротару и Пугачева жертвуют здоровьем ради творчества

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СМИ рассекретили, какие опасные манипуляции со связками делают популярные артисты.
Как NK, Могилевская, Ротару и Пугачева жертвуют здоровьем ради творчества
Как NK, Могилевская, Ротару и Пугачева жертвуют здоровьем ради творчества
Скриншот из видео

Журналисты программы “Викриття“ выяснили, что делают украинские и российские исполнители, чтобы петь, когда голосовые связки отказывают.

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Диапазон голоса артиста зависит от длинны связок. Удлинить их можно только путем хирургического вмешательства. По информации в различных СМИ, свои голосовые связки доверяли хирургам Алла Пугачева, София Ротару и Валерий Леонтьев. Операция на связках может стоить до семи тысяч долларов.

Певцы чаще всего обращаются за  называемым “утолщением“ голоса, введением ботокса в связки, чтобы сделать голос более мужественным, а также удалением “узелков“ и кровоизлияний, которые появляются из-за чрезмерных нагрузок на связки.

Нередко звезды пренебрегают собственным здоровьем и выходят на сцену с больным горлом, температурой или неработающими связками. Не исключением стал и лидер группы “Океан Эльзы“ Святослав Вакарчук. На одном из видео слышно, как голос певца срывается. У фониаторов это называется несмыкание, в народу - «пустить петуха».

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Вернуть звездное звучание и восстановить связки на короткий промежуток времени звездам помогают и различные рискованные манипуляции. Звездный преподаватель вокала Галина Голубева объясняет: артисты берут шприц с адреналином, делают укол в связки и на время возвращаются в тонус. Но потом два-три дня не могут петь вообще.

Как артисты жертвуют здоровьем ради творчества
Как артисты жертвуют здоровьем ради творчества
Скриншот из видео

По словам эксперта, существуют еще так называемые “заливки“ - с помощью специального устройства лечебные растворы, которые расслабляют или наоборот тонизируют связки, вводят глубоко в горло - смазывают их, как механизм. Наталья Могилевская и Настя Каменских откровенно выкладывают эти манипуляции в сториз, мол “смотрите какой ценой нам достается популярность!“

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Теги: разоблачение, Настя Каменских, София Ротару, Наталья Могилевская, Алла Пугачева, Святослав Вакарчук, Валерий Леонтьев
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Источник: ivonа bigmir)net

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