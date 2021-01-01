Тильда Суинтон показала 23-летнюю дочь, а Шэрон Стоун появилась в компании 21-летнего сына.

Кто из звезд появился с детьми на Каннском кинофестивале 2021 Getty Images

17 июля на Лазурном берегу во Франции завершился 74-й Каннский кинофестиваль. Мероприятие запомнилось не только новинками кино и яркими нарядами звезд. В этом году многие знаменитости появились на красной дорожке со своими повзрослевшими детьми.

Читай также: Стали известны победители Каннского кинофестиваля 2021

Так, 60-летняя Тильда Суинтон позировала перед камерами с 23-летней дочерью Онор от отношений с шотландским художником и драматургом Джоном Патриком Бирном. Звездные родственницы посетили премьеру картины «Сувенир: Часть 2», в которой они исполнили главные роли.

Тильда Суинтон c дочерью Онор Getty Images

60-летний актер Шон Пенн представил в Каннах свою режиссерскую работу «День флага». В фильме снялись его сын и дочь от второго брака со звездой «Карточного домика» Робин Райт. Однако на красной дорожке компанию звездному отцу составила только 20-летняя Дилан.

Шон Пенн с дочерью Дилан Getty Images

Читай также: Каннский фестиваль 2021: лучшие образы с церемонии открытия

63-летняя Шэрон Стоун прилетела во Францию со своим 21-летним сыном Роэном Бронштейном. Кинозвезда усыновила Роэна в 2000 году, когда была замужем за Филом Бронштейном, вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle».

Шэрон Стоун с сыном Роэном Getty Images

На Каннском кинофестивале 2021 появилась и дочь голливудской актрисы Джулии Робертс. Правда, только в компании отца, оператора Дэниела Модера. 16-летняя Хэйзел вызвала споры в Сети выбором наряда для дебюта на ковровой дорожке. Многие посчитали ее светлое платье с кружевной отделкой старомодным.

Дэниел Модер с дочерью Хэйзер Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.