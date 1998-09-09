Манеры на миллион: Новый урок этикета от Ольги Фреймут

Ольга Фреймут рассказала, на каком плече носить сумочку и можно ли тыкать пальцем в людей.

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда шоу «Ревизор», Инспектор Фреймут» и Кто сверху?», Ольга Фреймут продолжает учит своих читательниц хорошим манерам. На своей странице в Инстаграм она поделилась очередными правилами этикета.

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На этот раз Ольга обнародовала четыре правила «барского» поведения. Ведущая рассказала, на каком плече носить сумочку, можно ли тыкать пальцем в людей, как правильно подавать соль и что делать при кашле.

«Тычете пальцем? Можно ли? Можно. Но на неодушевленные предметы. На людей не стоит. И на воробья нежелательно. Когда кашляете, какой рукой прикрываете рот? Правой? Нет, нет, нет. Левой надо. Права - для приветствий, а левая для ваших дел (почесывание, чихание, ковыряние в зубах - но вы же такое не делаете?) Когда за столом просят подать соль, подаем сразу и перец. Они, как Кай и Герда, - неразлучны. Сумочку на лямке носим на правом плече? Нет! На левом нужно. Потому что правой рукой мы здороваемся, чтобы не запутаться, лучше сумку носить на левом плече», - объяснила Фреймут.

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