Скарлетт Йоханссон рассказала о «самом жутком» подарке мужа

Какой презент Колин Джост привез любимой из путешествия.

Популярная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла Черную вдову в фильмах киновселенной Marvel, рассекретила самый первый подарок от своего нынешнего супруга, комика и сценариста программы Saturday Night Live Колина Джоста.

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Так, в интервью для ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» на канале NBC 36-летняя кинодива призналась, что получила от любимого весьма оригинальный и одновременно «жуткий» презент. По словам Йоханссон, во время одного из путешествий Колин купил для нее чучело рыбы-быка. Мужчина оставил подарок на полу и дополнил его запиской «Привет Скарлетт».

«Когда Колин путешествует, то обязательно заходит в эти странные маленькие антикварные магазины, чтобы найти памятные подарки для близких. И он привез мне лягушку-быка. Таксидермическое чучело лягушки-быка, играющей, кажется, на банджо. Это было так жутко. А потом я попыталась от нее избавиться, но мне было грустно сделать это, потому что это был первый подарок, который он мне преподнес», - поделилась воспоминаниями актриса.

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Напомним, что Йоханссон выходила замуж трижды. В 2008-2010 годах она состояла в браке с актером Райаном Рейнольдсом. В 2014 году звезда пошла под венец с журналистом Роменом Дориаком. В этом же году у пары родилась дочь Роуз. Однако семейное счастье супругов продлилось только три года. А прошлым летом Скарлетт сыграла свадьбу с Джостом.

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