Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» показала редкие фото со свадьбы

В 2015 году Дженни Гарт стала женой актера Дейва Абрамса.

Известная американская актриса и режиссер Дженни Гарт, которая прославилась ролями Келли Тейлор в «Беверли-Хиллз, 90210» и Валери Тайлер в «За что тебя люблю», порадовала подписчиков редкими фотографиями из семейного альбома.

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В Инстаграм-аккаунте 49-летняя знаменитость обнародовала подборку архивных кадров со свадьбы с третьим мужем, актером Дейвом Абрамсом. На снимках актриса запечатлена в светлом платье с прозрачными вставками и цветочным принтом, а ее возлюбленный появился перед камерой в сером костюме. Публикацию Гарт посвятила их с Дейвом шестой годовщине.

«Счастлива, что мы нашли друг друга. С годовщиной», - подписала фото Дженни.

Свадьба Дженни Гарт и Дейва Абрамса instagram.com/jenniegarth

Свадьба Дженни Гарт и Дейва Абрамса instagram.com/jenniegarth

Напомним, что первым мужем Гарт был музыкант Дэниел Кларк. Их брак продлился два года. Во второй раз телезвезда пошла под венец с актером Питером Фачинелли. У бывших супругов есть три дочери: 24-летняя Лука Белла, 18-летняя Лола Рэй и 13-летняя Фиона Ив.

11 июля 2015 года Дженни стала женой нынешнего супруга Дейва Абрамса. В апреле 2018 года пара подала на развод, указав датой расставания 29 августа 2017 года. Однако, в феврале 2019-го стало известно, что супруги примирились.

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