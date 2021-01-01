Светлана Тарабарова и Вова Дантес встречались после участия в «Фабрике звезд 2».

Тарабарова рассекретила, общается ли сейчас с экс-бойфрендом Дантесом Instagram

Известная украинская исполнительница, экс-участница группы «REAL O» Светлана Тарабарова (TARABAROVA) рассказала, что она и ее экс-возлюбленный Владимир Дантес после разрыва отношений несколько лет даже не здоровались.

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В интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя» певица заявила, что расставание получилось «не очень положительным», поэтому бывшие влюбленные долгое время не общались. Однако, спустя 10 лет Тарабарова и Дантес забыли старые обиды.

«Мы были малы, амбициозные, очень энергичные и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, и сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. А несколько лет точно не здоровались. И Вова, и я - огонь, а вместе - это просто нереально», - вспомнила Светлана.

Отметим, что Тарабарова с 2016 года замужем за продюсером Алексеем Бондарем. Супруги воспитывают 2-летнего сына Ивана и 9-месячную дочь Марию. А Вова Дантес недавно отметил шестую годовщину свадьбы с певицей Надей Дорофеевой.

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